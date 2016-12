Die erste Tarifverhandlung für Branchen-Mindestlöhne für die insgesamt 200.000 Beschäftigte im Maler- und Lackiererhandwerk endete ohne Ergebnis. Die IG BAU fordert in der Tarifrunde die Angleichung des Mindestlohns für Gesellen im Osten an den im Westen.

Zudem fordert sie eine spürbare Annäherung der Mindestlöhne an die Tariflöhne von Malern und Lackierern. Eine prozentuale Forderung hat die IG BAU nicht aufgestellt. Derzeit beträgt der Mindestlohn für Ungelernte in West wie Ost 10,10 Euro. Unterschiede gibt es beim Mindestlohn II für Gesellen. Sie erhalten im Westen 13,10 Euro, in Berlin 12,90 Euro und im Osten 11,30 Euro.

Die nächste Verhandlung findet am 22. November 2016 in Wiesbaden statt.

