Nach zwei Jahren Verhandlungszeit haben ver.di, GEW und die Paritätische Tarifgemeinschaft rückwirkend zum 1. Juli 2016 einen neuen Entgelttarifvertrag für die 4.000 Beschäftigten der Sozialwirtschaft in Sachsen-Anhalt abgeschlossen. Damit erhöhen sich die Entgelte für die Mitarbeiter/innen in Pflege, Beratung, Kinder- und Erwachsenenbetreuung in den Jahren 2016 bis 2018 deutlich.

