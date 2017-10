Tarifverhandlung Wismut GmbH: Einkommen steigen um 3,7 Prozent

In der dritten Runde der Tarifverhandlungen bei der Wismut GmbH konnten sich Arbeitgeber und IG BCE auf ein Ergebnis einigen. Die Einkommen steigen demnach in zwei Stufen um insgesamt 3,7 Prozent. Zusätzlich bekommen die Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro. Ab dem 1. Januar 2018 steigen die Einkommen zunächst um 1,4 Prozent und ab 1. Oktober 2018 um weitere 2,3 Prozent.

