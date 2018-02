Exxon Mobil: 3. Tarifverhandlung bringt Ergebnis

In der Tarifverhandlung am 14. Februar 2018 erzielte die IG BCE mit den Arbeitgebervertretern von Exxon Mobil in mehrstündigen Gesprächen ein Ergebnis. Ab dem 1. Januar 2018 erhöhen sich die Entgelttarifsätze, Ausbildungsvergütungen und Schichtzulagen rückwirkend um 2,4 Prozent. Die Laufzeit liegt bei 15 Monaten.

