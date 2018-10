Sand-, Kies-, Mörtel- und Transportbetonindustrie: Tarifergebnis erzielt

Bereits in der ersten Verhandlungsrunde konnte die IG BAU ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten in der Sand-, Kies-, Mörtel- und Transportbetonindustrie Nordrhein-Westfalen erzielen. Zum 1. Oktober 2018 steigen die Löhne und Gehälter um 3, 2 Prozent und ab dem 1. Oktober 2019 um weitere 2,6 Prozent. Für den September 2018 erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe von 70 Euro.

Die Ausbildungsvergütungen steigen ebenfalls ab 1. Oktober 2018 in allen Ausbildungsjahren um 40 Euro und ab 1. Oktober 2019 um weitere 30 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 24 Monate, vom 1. September 2018 bis 31. August 2020.

Zur Meldung