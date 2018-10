EVG: Forderungen für DB Zeitarbeit GmbH beschlossen

Artikel

Warnstreik bei Regionalbus Augsburg

Seit 4 Uhr am Montagmorgen dreht sich nichts mehr bei Regionalbus Augsburg (RBA) in Dillingen und Neu-Ulm. Die EVG hat im Tarifkonflikt bei RBA zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Nach dem ersten Warn-streik in Augsburg gab es bisher kein neues Angebot des Arbeitgebers. Die EVG fordert die Einführung des EVG-Wahlmodells sowie 4,5 Prozent mehr Geld.