4,5 Prozent mehr Geld für 12 Monate sowie die Fortsetzung der Tarifverträge zur Altersteilzeit und zum Einsatz von Werkvertragsbeschäftigten - das ist das Votum der IG Metall-Tarifkommission in Nordrhein-Westfalen zur Stahl-Tarifrunde 2017.

Mitte Februar wird der IG Metall-Vorstand über die Empfehlung der Tarifkommission entscheiden. Die Verhandlungen starten am 22. Februar für die Stahlbranche im Nordwesten und am 28. Februar in Ostdeutschland. Die Tarifverträge enden am 28. Februar.

