Ruhrfestspiele: Tief im Westen

Pressemeldung

Ruhrfestspiele: Neuer Intendant Olaf Kröck stellt sich vor

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Ruhrfestspiele Stefan Körzell und sein Stellvertreter Christoph Tesche haben heute in Recklinghausen den künftigen Intendanten der Ruhrfestspiele Olaf Kröck vorgestellt. Der Aufsichtsrat hatte sich am 6. Oktober 2017 einstimmig für Kröck ausgesprochen. Sein Vertrag beginnt am 1. August 2018 nach Ende der Intendanz von Frank Hoffmann.