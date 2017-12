Justizvollzugsbedienstete: Mehr als nur Schließer und Wärter

Artikel

Klarer Handlungsauftrag an Politik und Arbeitgeber

Der DGB diskutierte auf einer Konferenz am 16. Juni in Berlin mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik und Gewerkschaften, was sich gegen gewalttätige Übergriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst tun lässt. Ein Tenor war schnell klar: Politik und öffentliche Arbeitgeber stehen in der Verantwortung zu handeln.