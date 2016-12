Weitere Themen

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche Branchen-Mindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemein verbindlich erklärt. Viele Branchen-Mindestlöhne steigen zum 1. Januar 2017, weitere im Laufe des Jahres.

Was ändert sich mit der Mindestlohn-Erhöhung ab Januar 2017? Welche Mindestlohn-Ausnahmen gelten weiterhin? Und in welche Branchen-Mindestlöhne liegen noch unter dem gesetzlichen Mindestlohn? Wir geben Antworten.

Am 10. Januar 2017 von 17 bis 19 Uhr findet unser Mindestlohn-Chat mit DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell statt. Stellen Sie uns am 10. Januar Ihre Fragen rund um den neuen gesetzlichen Mindestlohn und alles weitere, was Sie zum Mindestlohn und zu Branchen-Mindestlöhnen 2017 wissen möchten.