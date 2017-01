Link

Brotindustrie Hessen: 5,2 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten

In der dritten Runde der aktuellen Tarifverhandlungen für die Brot- und Backwarenindustrie in Hessen, haben sich die Tarifparteien auf eine Tarifsteigerung in Höhe von 5,2 Prozent geeinigt. Das Tarifergebnis beinhaltet für die rund 2.000 Beschäftigten im Einzelnen eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 2,7 Prozent ab dem 1. Juni 2016 und weitere 2,5 Prozent ab dem 1. April 2017.