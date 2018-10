3 Prozent mehr Geld und Altersteilzeit für Textile Dienste

Die rund 14 000 Beschäftigten in den tarifgebundenen Betrieben der Textilen Dienste, zum Beispiel in Großwäschereien, bekommen ab Februar 2019 drei Prozent mehr Geld. Außerdem wird die Altersteilzeit verlängert und verbessert. Darauf einigten sich die IG Metall und der Industrieverband Textil Service (intex) in der zweiten Verhandlungsrunde.



