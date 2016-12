Geflüchtete aus der ganzen Welt, ein gieriger Hotelbesitzer und eine marode Unterkunft im Norden Norwegens – das sind die Zutaten für „Welcome to Norway“. Die schwarze Komödie, die ab 13. Oktober bundesweit in den Kinos läuft, hat den diesjährigen DGB-Filmpreis gewonnen.



Die skandinavische Komödie nimmt Vorurteile geschickt aufs Korn und lässt uns die brisante Gegenwart mit anderen Augen sehen. Neue Visionen Filmverleih / Christiane Jäger

Der norwegische Nachwuchsregisseur Rune Langlo erzählt in Welcome to Norway die Geschichte von Primus. Der vorurteilsbeladene Eigenbrötler will in seinem heruntergekommenen Familienhotel Flüchtlinge unterbringen, um an staatliche Fördergelder zu kommen. Das Vorhaben entwickelt sich katastrophal: Die Unterkunft befindet sich in schlechtem Zustand, die unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen geraten aneinander und dann schaltet sich auch noch die Ausländerbehördeein.

Portrait einer Freundschaft



Zu seinem Glück hat Primus in Abedi aus Eritrea inzwischen einen treuen Freund gefunden. Mit schwarzem Humor und einem Augenzwinkern nimmt Langlo Vorurteile aufs Korn, porträtiert menschliche Eigenheiten und zeigt die Bedeutung von Freundschaft auf. Der mit 7000 Euro dotierte DGB-Publikumspreis wurde vom DGB Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt zum 19. Mal verliehen. Der DGB würdigt damit gesellschaftlich besonders engagierte Filme.

