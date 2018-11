BAG-Urteil: ver.di darf Streikposten auf Amazon-Betriebsparkplatz aufstellen

Am 12. September haben die Kabinenbeschäftigten von Ryanair zum ersten Mal bundesweit gestreikt. Allein in Frankfurt beteiligten sich 75 Prozent der Belegschaft an dem Streik. Die Haltung der Billig-Airline ist unverändert. In Folge des Warnstreiks hat die Geschäftsführung ihre Drohungen gegenüber den Streikenden verstärkt. Ver.di fordert eine umgehende Unterlassung der Einschüchterungen.

Artikel

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst: ver.di und GEW weiten Warnstreiks massiv aus

ver.di und die GEW haben in dieser Woche ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst bundesweit massiv ausgeweitet und damit den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifauseinandersetzung erhöht. Am Dienstag beteiligten sich bundesweit rund 35.000 Menschen an den Arbeitskampfmaßnahmen am Mittwoch nahmen bis zu 20.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen teil.