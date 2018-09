Beschäftigte der Unikliniken stimmen Schlichtungsergebnis zu

An den Unikliniken Essen und Düsseldorf endete am Donnerstag, 7. September 2018, die Urabstimmung über das Ergebnis der Schlichtung zum Konflikt um einen Tarifvertrag Entlastung. Das Schlichtungsergebnis wurde von den ver.di Mitgliedern mit 70,4 Prozent der Stimmen in Essen und 72,9 Prozent in Düsseldorf angenommen. Unter anderem werden nun in beiden Kliniken 180 neue Stellen geschaffen.

