Glas Ost: Umfangreiches Tarifpaket abgeschlossen

Für die Beschäftigten in der Glasindustrie Ost konnte in der vierten Verhandlungsrunde am 27. Juli 2018 in Erfurt ein Tarifabschluss erzielt werden. Die Einkommen steigen rückwirkend zum 1. Mai 2018 um drei Prozent und ab dem 1. Mai 2019 um weitere zwei Prozent. Die Ausbildungsvergütungen werden ebenfalls Rückwirkend zum 1. Mai 2018 erhöht.

In der vierten Runde der Tarifverhandlungen in der Glasindustrie Ost konnten sich die IG BCE und die Arbeitgeber auf ein Ergebnis einigen. Die Beschäftigten bekommen rückwirkend zum 1. Mai 2018 drei Prozent mehr Entgelt. Ab dem 1. Mai 2019 steigen die Einkommen um weitere zwei Prozent und ab dem 1. April 2020 noch einmal um einen Prozent.

Die Ausbildungsvergütung wird ebenfalls rückwirkend ab 1. Mai 2018 auf folgende Werte erhöht:

1. Ausbildungsjahr: 750,00 Euro

2. Ausbildungsjahr: 800,00 Euro

3. Ausbildungsjahr: 900,00 Euro

4. Ausbildungsjahr: 1.000,00 Euro

Zusätzlich wird die wöchentliche Arbeitszeit zum 1. Januar 2021 in zwei Stufen auf eine 37,5 Stunden/Woche bei vollem Lohnausgleich reduziert.

Zur Meldung