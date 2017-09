Aktionstag Rente: Kurswechsel jetzt! Handeln statt aussitzen

Mit rund 100 Aktionen in ganz Deutschland hat der DGB am Freitag die politischen Parteien aufgefordert, in der Rentenpolitik unverzüglich zu handeln. Unter dem Motto „Nicht auf die lange Bank schieben – Handeln statt Aussitzen!“ machten sich die DGB-Gewerkschaften dafür stark, die laufende Senkung des Rentenniveaus zu stoppen und die Rente für die jüngeren Generationen zu retten.

DGB-Vorstand Annelie Buntenbach nahm an einer Aktion vor der CDU-Zentrale in Berlin teil. „Der Autopilot steht beim Rentenniveau seit 2001 auf Sinkflug, er muss dringend abgeschaltet werden", sagte Buntenbach. Sie forderte die politisch Verantwortlichen auf, den sozialen Abstieg im Alter verhindern.

Mehr Informationen zur DGB-Rentenkampagne unter www.rente-muss-reichen.de

