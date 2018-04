Hohlglasveredelungs- und -verarbeitungsindustrie: Angebot unzureichend

Die zweite Tarifverhandlung für die Beschäftigten in der Hohlglasveredelungs- und -verarbeitungsindustrie am 17. April in Frankfurt blieb ergebnislos. Die IG BCE-Tarifkommission wies das Angebot der Arbeitgeberseite als unzureichend zurück. Die Verhandlungen werden am 26. April fortgesetzt.

Zur Meldung der IG BCE