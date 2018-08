Ryanair: ver.di beginnt Tarifverhandlungen für Kabinenbeschäftigte

ver.di nimmt am 15. August 2018 in Dublin Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Kabinenbeschäftigten bei Ryanair in Deutschland auf. Nach einer Reihe von Sondierungsgesprächen seit Dezember 2017 war es im Juni 2018 zu einer Anerkennungsvereinbarung zwischen dem irischen Unternehmen und ver.di gekommen. ver.di fordert unter anderem eine substantielle Entgeltsteigerung für die Kabinenbeschäftigten.

