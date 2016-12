Link

TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG: Tarifabschluss erzielt

Für die Beschäftigten der TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG wurde am 12. Juli 2016 ein Tarifabschluss erzielt. Dem hat der Vorstand der TÜV NORD AG am 19. Juli 2016 zugestimmt. Demnach erhalten die Beschäftigten für das Jahr 2016 eine Einmalzahlung in Höhe von 650 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Einmalzahlung im Verhältnis zum Beschäftigtengrad. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2016.