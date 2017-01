Die Tarifvertragsparteien in der Edelmetallindustrie haben sich auf einen Tarifabschluss verständigt. Demnach steigen die Entgelte für die rund 10.000 Beschäftigten in der Branche ab 1. Oktober 2016 um 2,8 Prozent und ab 1. Juli 2017 um weitere zwei Prozent. Im September 2016 gibt es eine Einmalzahlung über 150 Euro, Auszubildende erhalten 65 Euro.

Link

Tarifrunde 2016: IG Metall erhöht mit Warnstreiks Druck auf Arbeitgeber

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber. Damit reagiert die IG Metall auf das magere Angebot der Arbeitgeber in der aktuellen Tarifrunde. Mit dem Auslaufen der Friedenspflicht in der Nacht zum Freitag, ab 0 Uhr, sind alle Beschäftigten der Branche zu Warnstreiks aufgerufen, um ihren Forderungen nach fünf Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen.