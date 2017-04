Fünf Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Mit dieser Forderung startet die IG Metall am 26. April in die Tarifrunde für die Kfz-Beschäftigten. Zudem strebt die IG Metall mehr Lohngerechtigkeit an und will mehr Betriebe in die Tarifbindung holen.

Die Vergütungen für die Auszubildenden sollen zudem überproportional steigen.

Die Laufzeit der geltenden Tarifverträge endet - je nach Tarifgebiet - am 30. April, 31. Mai oder 30. Juni 2017. Verhandlungsauftakt ist am 26. April in Niedersachsen. Danach folgen am 9. und 10. Mai die ersten Verhandlungen für das Kfz-Handwerk in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt sowie am 17. Mai in Bayern.

Zur Meldung