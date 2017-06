Der Bundestag hat die Ehe für alle mit großer Mehrheit beschlossen und den Weg für die Gleichheit von lesbischen und schwulen Paaren vor dem Gesetz frei gemacht. Diese Entscheidung war überfällig, denn die Gesellschaft ist – wie oft – schon weiter. 80 Prozent der Deutschen sprechen sich für die Ehe für alle aus. "Ein gutes und wichtiges Signal", sagt DGB-Vize Elke Hannack.

Brauchen in Betrieben und Unternehmen Diversity Management

„Das ist ein gutes und wichtiges Signal, nachdem uns selbst das katholische Irland schon einen Schritt voraus ist. Lesbische und schwule Paare müssen sich nun endlich nicht mehr mit einem Trauschein zweiter Klasse zufrieden geben. Den Kampf gegen die alltägliche Diskriminierung haben wir damit allerdings noch lange nicht gewonnen“, sagte Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende. Über die Hälfte aller Lesben und Schwulen haben schon einmal Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren. „Deshalb brauchen wir in den Betrieben und Unternehmen ein Diversity Management, das für eine offene und diskriminierungsfreie Arbeitskultur sorgt und Vielfalt am Arbeitsplatz unterstützt.“