Erste Verhandlungsrunde zwischen ver.di und Ryanair

ver.di hat vergangenen Mittwoch (15. August 2018) erstmals mit der Fluggesellschaft Ryanair und den Leiharbeitsfirmen Crewlink und Workforce Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland aufgenommen. Nach Angaben von ver.di war die erste Verhandlungsrunde ein offener Austausch, in dem sich Ryanair in wenigen Punkten bewegt habe.

Die Fluggesellschaft werde sich zu weiteren Themen aus der Verhandlungsrunde mit ver.di bis zum Ende der nächsten Woche schriftlich äußern.

Ver.di fordert unter anderem eine substantielle Entgeltsteigerung für die Kabinenbeschäftigten, die das Einkommen für alle Beschäftigten existenzsicher und planbar macht. Dazu gehören unter anderem die Einführung eines Basisgehaltes für alle Flugbegleiter, die Erhöhung dieses Gehaltes und die Einführung einer Mindeststundengarantie. Des Weiteren fordert ver.di die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge durch den Arbeitgeber bei saisonalen Freistellungen und die Einrichtung einer betrieblichen Interessenvertretung.

