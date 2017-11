Demonstration für den Erhalt des Coca-Cola-Standorts Weimar

Die NGG und der Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks und des Bäckerinnungsverbandes Westfalen-Lippe einigten sich auf einen neuen Entgelttarifvertrag. Ab dem 1. Juli erhöhen sich die Einkommen in den Tarifgruppen eins bis sieben sowie die Mindestlöhne für Stundenkräfte um 2,3 Prozent. In den Tarifgruppen sieben bis 14 steigen die Löhne um 2,2 Prozent.

Artikel

Bäckerhandwerk Baden-Württemberg: Bis zu 4,8 Prozent mehr Lohn

Die NGG und die Bäckerinnungen Württemberg und Baden konnten sich auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des Bäckerhandwerks einigen. Die Löhne und Gehälter steigen in den Backstuben um 4,6 Prozent und im Verkauf um 4,8 Prozent in zwei Stufen. Zum ersten August 2017 steigen die Löhne um 2,4 Prozent im Verkauf und um 2,3 in den Backstuben.