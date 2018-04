Abellio Rail Einkommensrunde 2018: Tarifabschluss erzielt

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert für die Beschäftigten bei der cantus Verkehrsgesellschaft mbH in Kassel unter anderem 5,5 Prozent mehr Geld bis Ende 2016 und eine Entgelterhöhung von 7 Prozent für die laufende Tarifrunde.

ias AG: Arbeitgeber bietet Einmalzahlung für 2017 an

In der fünften Verhandlungsrunde hat die ias AG ihr erstes Angebot konkretisiert und bietet für 2017 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert für die Beschäftigten 7 Prozent mehr Geld, 2,6 Prozent davon für das EVG-Wahlmodell, den Beitritt zum Fonds soziale Sicherung sowie eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.