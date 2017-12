Metall-Tarifrunde 2018 - NRW: Warnstreiks ab 8. Januar

Ausschnitt auf dem aktuellen Tarif-Flugblatt der IG Metall NRW von 18. Dezember (Download des Flugblatt durch Klick aufs Bild) IG Metall NRW

In der Metallindustrie IN NRW beginnen am 8. Januar Warnstreiks: Weil die Arbeitgeber nur zwei Prozent mehr Entgelt anbieten und die Arbeitszeit-Forderungen ignorieren.

Am 15. Dezember 2017 traf sich IG Metall-Tarifkommission für die Metall- und Elektroindustrie in NRW. IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Knut Giesler berichtet über die erste Tarifverhandlung am 16. November in Dortmund und die zweite Tarifverhandlung am 14. Dezember in Wuppertal. In beiden Runden heizten die Metallarbeitgeber den Tarifkonflikt an.

Giesler reagierte gelassen auf die Behauptung der Arbeitgeber, die Beschäftigten seien "nicht so solidarisch" wie die IG Metall glaube. Die Antwort würden die Beschäftigten in den Betrieben geben, sagt er. Dem folgte auch die IG Metall-Tarifkommission und sprach sich in Bochum einstimmig für Warnstreiks ab dem 8. Januar 2018 aus. Die dritte Tarifverhandlung beginnt am 18. Januar in Neuss.

Zur kompletten Meldung der IG Metall NRW