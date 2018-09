Thüringen: A13 für Regelschullehrkräfte

Gleiches Geld für gleiche Arbeit gilt jetzt auch in Thüringen: Ab 1. Januar 2020 werden Regelschullehrkräfte dort mit Kolleginnen und Kollegen an Gymnasien, berufsbildenden Schulen und Förderschulen gleichgestellt und nach A13 beziehungsweise E13 bezahlt. Außerdem können Gymnasiallehrkräfte, die an Regelschulen tätig sind, künftig verbeamtet werden.

DGB/Simone M. Neumann

Regelschullehrkräfte werden in Thüringen ab 2020 in die Besoldungsgruppe A13 beziehungsweise Entgeltgruppe E13 eingestuft und mit Kolleginnen und Kollegen an Gymnasien, berufsbildenden Schulen und Förderschulen gleichgestellt.

Seit Herbst 2016 setzt sich die GEW mit der Initiative „JA13 – Weil Grundschullehrerinnen es verdienen“ für eine faire Entlohnung ein. Die GEW Brandenburg setzte 2013 als erster Landesverband die Gleichstellung der Lehrkräfte auch im Grundschulbereich durch. Zum 1. August 2019 folgt Berlin und ab dem 1. Januar 2020 nun auch Thüringen. Die Lehrkräfte an den Grundschulen in Schleswig-Holstein sollen bis 2026 schrittweise nach A13 bezahlt werden.

Zur Meldung