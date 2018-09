Die IG BAU hat in der Tarifrunde 2018 für die Beschäftigten der Kommunen in Schleswig-Holstein, die unter den Geltungsbereich des TVöD-Wald Schleswig-Holstein fallen, eine Entgelterhöhung um insgesamt 7,5 Prozent in drei Stufen vereinbart. Des Weiteren erhalten die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 6 eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro.

