Entlastung in Krankenhäusern: ver.di erzielt weitere Vereinbarung an Uniklinik

ver.di hat einen weiteren Erfolg im Kampf um die Entlastung von Beschäftigten in Krankenhäusern erzielt. Am Mittwoch, den 19. September, einigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf eine Vereinbarung zur Entlastung für die Beschäftigten des Universitätsklinikum des Saarlandes. Die Beschäftigten erhalten unter anderem eine Freischicht, nach der Leistung mehrerer Schichten in Unterbesetzung.

Ein Meilenstein der Vereinbarung am Universitätsklinikum des Saarlandes ist die Einführung eines verbindlichen individuellen Belastungsausgleiches. Beschäftigte, die mehrere Schichten in Unterbesetzung leisten müssen, erhalten einen Anspruch auf eine Freischicht. Zudem verpflichtet sich das UKS, 145 zusätzliche Vollzeitstellen zu schaffen, davon 15 im nichtmedizinischen Bereich.

Zuletzt hatte ver.di nach wochenlangen Streiks Ende August an den Unikliniken Essen und Düsseldorf Vereinbarungen zur Entlastung durchgesetzt. Am Klinikum Augsburg haben Gespräche zur Entlastung bislang keine Einigung gebracht; deshalb bereitet ver.di dort Arbeitskampfmaßnahmen vor.

