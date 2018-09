Für die Verhandlungen über eine vertragliche Vereinbarung zur Entlastung der Beschäftigten an den Unikliniken Düsseldorf und Essen wurde eine Schlichtung vereinbart. Die Schlichtungsverhandlungen sollen am Montagmittag (27.8.) beginnen und sind bis Donnerstag (30.8.) angesetzt. Bis zu ihrem Beginn soll der Streik an beiden Häusern fortgesetzt werden. Während der Verhandlungen wird er unterbrochen.

Zur Meldung