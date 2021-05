Die EVG hat für die Beschäftigten der DLB einen Tarifvertrag abgeschlossen. Im Juni 2021 bekommen die Beschäftigten eine Corona-Prämie in Höhe von 700 Euro. Zudem steigen die Einkommen um insgesamt 4,4 Prozent in zwei Stufen. Auszubildende erhalten schrittweise, zunächst zum 1. Januar 2021 sowie 1. Januar 2022 jeweils 40 Euro mehr und zum 1. Januar 2023 die Anpassung an das marktübliche Branchenniveau.

