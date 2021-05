In der den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der RailMaint GmbH, beharrt die Geschäftsführung weiterhin auf eine Nullrunde. Die EVG hatte in der zweiten Verhandlungsrunde am 14. April 2021 ein Angebot zu einer Entgelterhöhung erwartet. Stattdessen sollen die Tarifverhandlungen ausgesetzt und im Oktober wieder aufgenommen werden. Gleichzeitig wurde eine Corona-Prämie in Höhe von 250 Euro angeboten.

Zur Meldung der EVG