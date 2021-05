Trotz starker Umsatzsteigerung in der deutschen Zigarrenindustrie, bieten die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen den Beschäftigten lediglich eine Einkommenserhöhung von 1,2 Prozent an. Aus Sicht der Gewerkschaft NGG ein Schlag ins Gesicht. Die Beschäftigten haben daraufhin mit Warnstreiks reagiert. Die NGG fordert 5,5 Prozent mehr Geld. Die Tarifverhandlungen gehen am 17. Mai weiter.

