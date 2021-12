Die IG BCE hat trotz der unbefriedigenden Situation in der Automobil-Industrie einen Tarifvertrag für die Beschäftigten beim Automobilglashersteller Saint Gobain abgeschlossen. Neben einem Corona-Bonus in Höhe von 500 Euro (Auszubildende erhalten 250 Euro) steigen die Einkommen in zwei Stufen um insgesamt 2,5 Prozent.

Zum Tarifininfo der IG BCE