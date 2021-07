Tarifrunde Holz und Kunststoff 2021: IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie 4,5 Prozent mehr Geld. Zudem will sie eine Aufstockung des tariflichen Demografiefonds um 450 Euro auf 750 Euro je Beschäftigten im Jahr. Aus dem Fonds wird etwa die Altersteilzeit finanziert. Die Tarifverhandlungen in der Holz- und Kunststoffindustrie starten Mitte September.

Zur Meldung der IG Metall