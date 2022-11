Weiterhin Warnstreiks bei Riesa Nudeln

Die Beschäftigten der Teigwaren Riesa sind jetzt bereits in die vierte Streikwoche gegangen. Grund dafür sind die weiterhin schleppenden Tarifverhandlungen. Die NGG fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung der Stundenlöhne in zwei Stufen um insgesamt zwei Euro. Der erste Euro soll sofort kommen, der zweite Euro im Jahr 2023. Die Arbeitgeber bieten bisher eine zweistufige Lohnerhöhung von insgesamt 1,20 Euro an.

Zur Meldung der NGG Ost