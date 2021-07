Tarifabschlüsse in der Landwirtschaft

Die IG BAU hat für die Beschäftigten in der Landwirtschaft in Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Nassau, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg einen Tarifvertrag abgeschlossen. Die Einkommen steigen in Hessen und Niedersachsen rückwirkend zum 1. Januar 2021 um 2,7 Prozent. In den anderen Regionen gibt es zum 1. Juli ebenfalls 2,7 Prozent mehr Geld sowie eine pauschale Nachzahlung für die Monate Januar bis Juni.

