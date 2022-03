Luftsicherheitskräfte erhalten deutlich mehr Geld

In der sechsten Verhandlungsrunde haben sich der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und ver.di auf ein Tarifergebnis für die rund 25.000 Sicherheitskräfte an den deutschen Verkehrsflughäfen verständigt. Für die unterschiedlichen Tarifgruppen gibt es Erhöhungen in drei Stufen, die im Jahr 2022 zwischen 4,4 und 7,8 Prozent liegen. Die Angleichung der Löhne Ost an West soll am 1. Januar 2024 abgeschlossen sein.

