Die deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di und der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) konnten sich auch in der zweiten Verhandlung nicht einigen. Die dju fordert eine Festbetragserhöhung von 200 Euro. Die Honorare für freie Zeitungsjournalistinnen und –journalisten sollen um fünf Prozent erhöht werden. Zusätzlich soll es 500 Euro Coronaprämie. Die Verhandlungen werden am 24. Januar 2022 fortgesetzt.



