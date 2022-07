Streiks im öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Die Gewerkschaft ver.di hat mit Streiks in ARD-Sendern auf die vollkommen unzureichenden Angebote von NDR, SWR und WDR in den laufenden Tarifverhandlungen reagiert. Am Freitag, den 8. Juli 2022, haben beim WDR mehr als 500 Streikende die Arbeit niedergelegt. Bereits am Montag war der SWR von Streiks betroffen. Die Beschäftigten kämpfen für Tariferhöhungen, die mindestens einen Inflationsausgleich für vorsehen.

