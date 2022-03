Tarifabschluss für Beschäftigte in der Druckindustrie: 3,5 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft ver.di und der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) haben sich in der dritten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis für die rund 120.000 Beschäftigten der Druckindustrie geeinigt. Die Löhne und Gehälter steigen in zwei Schritten zum 1. Mai 2022 um zwei Prozent und zum 1. Mai 2023 um weitere 1,5 Prozent. Im Vorfeld hatte es in mehreren Druckbetrieben Warnstreiks gegeben.

