Steine- und Erdenindustrie Baden-Württemberg: Dritte Tarifverhandlung abgebrochen

Auch die dritte Verhandlungsrunde in den Tarifverhandlungen in der Steine- und Erdenindustrie brachte kein Ergebnis. Die IG BAU fordert eine 12-monatige Laufzeit und eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen von mindestens 5,2 Prozent. Die Verhandlungen werden eventuell am 30. Juni fortgesetzt.

Zur Meldung der IG BAU