Tarifverhandlung öffentlicher Dienst: Arbeitgeber legen unzureichendes Angebot vor

In der zweiten Verhandlungsrunde, 22. bis 23. Februar 2023, für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen haben die Arbeitgeber erstmals ein Angebot vorgelegt, welches weit hinter den Erwartungen der Gewerkschaft ver.di zurück blieb. Demnach sollen die Einkommen in zwei Stufen um insgesamt fünf Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten steigen. ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr bei 12-monatiger Laufzeit. Die Warnstreiks werden nun ausgeweitet.

ver.di führt die Tarifverhandlungen gemeinsam für GdP, GEW, IG BAU sowie mit dbb Beamtenbund und Tarifunion. Die Verhandlungen werden nun in der dritten Runde am 27. bis 29. März 2023 in Potsdam fortgesetzt.

