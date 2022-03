Tarifverhandlungen bei der gesetzlichen Krankenkasse AOK: Corona-Prämie und 3,1 Prozent mehr Geld

In den Tarifverhandlungen für die rund 50.000 Beschäftigten bei der AOK und dem IT-Dienstleister ITS Care haben sich ver.di und die Tarifgemeinschaft der AOK auf ein Ergebnis geeinigt. Die tarifbeschäftigten erhalten eine Corona-Prämie in Höhe von 1100 Euro, Auszubildende und Dual-Studierende 550 Euro. Ab 1. Dezember 2022 steigen die Vergütungen um 3,1 Prozent. Auszubildende bekommen 50 Euro.

Zur Meldung der ver.di