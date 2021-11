Öffentlicher Dienst der Länder: Warnstreiks vor dritter Verhandlungsrunde

Vor der dritten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder am kommenden Wochenende haben die Beschäftigten in der abgelaufenen Woche mit bundesweiten Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. In Berlin sind 6000 Beschäftigte dem Warnstreikaufruf der GEW gefolgt, auch ver.di hat tausende Beschäftigte mobilisiert. Die Beschäftigten fordern fünf Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro.

Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 8. Oktober mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). In den bisherigen zwei Verhandlungsrunden legten die Arbeitgeber kein Angebot vor. Stattdessen wiesen sie alle Forderungen der Beschäftigten zurück. Bei der Tarifrunde geht es um rund 1,2 Millionen Beschäftigte.

ver.di verhandelt dabei zugleich für

• die Gewerkschaft der Polizei (GdP),

• die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und

• die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).

