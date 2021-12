Ziegelindustrie Südwest: Tarifergebnis erzielt

Die IG BAU hat für die Beschäftigten in der Ziegelindustrie einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen. Die Einkommen und Ausbildungsvergütungen steigen ab dem 1. Januar 2022 in zwei Stufen um insgesamt fünf Prozent. Zusätzlich gibt es zwei Einmalzahlungen in Höhe von je 70 Euro. Azubis bekommen 20 Euro. Die Einmalzahlungen sind spätestens mit der Januar-Abrechnung 2022 auszuzahlen.

