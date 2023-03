Tarifrunde Textil und Bekleidung West 2023: Erste Warnstreiks angelaufen

Die zweite Verhandlungsrunde in der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie endete ohne Ergebnis. Die IG Metall hat das Angebot der Arbeitgeber zurückgewiesen und in der Nacht mit ersten Warnstreiks begonnen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro. Die nächste Verhandlung findet am 15. März 2023 statt.

