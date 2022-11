Tarifabschluss bei den Sana-Kliniken: Mindestens 200 Euro mehr Geld

Weitere Themen

Die steigenden Preise treffen uns mit voller Wucht. Wir Gewerkschaften haben für Entlastungen wie Strompreisdeckel, Abschöpfen von Zufallsgewinnen oder Einmalzahlungen für Rentner*innen und Studierende gekämpft. Doch die bisher beschlossenen Hilfen greifen zu langsam oder sind immer noch unklar. So muss jetzt umgehend nachgebessert werden.

Die Expert*innen-Kommission für Gas und Wärme hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin empfiehlt sie der Bundesregierung unter anderem die Übernahme des Abschlags für Gas im Dezember als Einmalzahlung sowie die Einführung einer Gaspreisbremse Anfang 2023. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Die Energiepreiskrise erhöht den Druck, endlich eine Verkehrswende umzusetzen, die sozial und ökologisch gerecht ist. Wichtig dafür ist ein gut ausgebauter und bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr. Das entlastet nicht nur unseren Geldbeutel in der Inflation, sondern ist auch gut fürs Klima.

Der Bundestag hat trotz der Blockade der Union das Bürgergeld beschlossen. Dieser Beschluss ist für viele Millionen Menschen mit geringen Einkommen und ohne Arbeit eine gute Nachricht. Ihre Situation wird endlich verbessert. Jetzt müssen die Bundesländer in der Sondersitzung des Bundesrats am Montag den Weg für das Bürgergeld mit seinen wichtigen Verbesserungen freimachen.

Die russische Invasion in die Ukraine belastet die Just Transition Anstrengungen und Klimaschutzmaßnahmen weltweit. Steigende Lebenshaltungskosten vergrößern soziale Ungleichheiten und horrende Produktionskosten verzögern den ökologischen Umbau der Betriebs- und Produktionsprozesse. Wir diskutieren auf der COP 27, wie dieser kurzfristige Schock zum Katalysator für weltweite, nachhaltige Entwicklung werden kann.

Das Schreckgespenst der "Lohn-Preis-Spirale" ist in aller Munde: Überzogene Lohnforderungen könnten Unternehmen angeblich zu hohen Preissteigerungen zwingen, was wiederum zu einer steigenden Inflation führe. Was ist dran an diesem Mythos?

Der Deutsche Betriebsräte-Preis (DBRP) zeichnet seit 2009 jedes Jahr das Engagement und die erfolgreiche Arbeit von Betriebsräten aus. Auf dem BetriebsräteTag in Bonn wurde der Preis übergeben. Das sind die Preisträger*innen 2022.

Lange haben die Gewerkschaften ihn gefordert: Seit dem 1. Oktober 2022 gilt der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Doch wer bekommt den Mindestlohn? Gibt es Ausnahmen? Und wie war die Entwicklung? Alle Infos, News und Fakten rund um den Mindestlohn in Deutschland gibt es in unserem Themenschwerpunkt.

Vom 1. Oktober bis 30. November 2022 werden Schwerbehindertenvertretungen (SBV) gewählt. In allen Betrieben mit mindestens fünf schwerbehinderten Beschäftigten oder ihnen gleichgestellten behinderten Beschäftigten haben diese das Recht auf eine spezielle Interessenvertretung. Aktuelle Auswertungen zeigen die Wichtigkeit der Vertreter*innen: Mit SBV sind die Arbeitsbedingungen schwerbehinderter Beschäftigter besser.

