Betonsteingewerbe Nordwestdeutschland: Tarifabschluss erreicht

Die IG BAU und die Arbeitgeber haben sich auf einen Tarifvertrag für die Beschäftigten im Betonsteingewerbe in Norddeutschland und in NRW geeinigt. Die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen steigen in zwei Stufen um insgesamt 4,35 Prozent. Ab 1. August 2021 um 2,2 Prozent und ab dem 1. Juli 2022 um weitere 2,15 Prozent.

Zur Meldung der IG BAU